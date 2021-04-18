Почти 100 человек пострадали в железнодорожной катастрофе в Египте

При сходе поезда с рельсов в египетской провинции Кальюбия пострадали 97 человек. Восемь человек погибли. Обновленные данные сообщил телеканал RT со ссылкой на издание Al Arabia.

Первоначально было известно о 26 пострадавших. На месте работают 58 машин скорой помощи, сотрудники экстренных служб и правоохранительные органы. В провинцию направился министр транспорта и коммуникаций Камель аль-Вазир.

Известно, что поезд следовал из города Мансура в Каир. В районе железнодорожной станции Тух несколько вагонов по неизвестной пока причине перевернулись. Расследование причин крушения поезда проведет специальная комиссия.