Число погибших при крушении Ан-26 на Украине увеличилось до 25 человек

Число погибших при крушении самолет ВВС ВСУ в Харьковской области достигло 25 человек. Двое раненых были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил офис Генпрокурора Украины. Было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним, вызвавшем катастрофу и тяжелые последствия.

«По предварительным данным, около 20:50 около м. Чугуев во время мероприятия по посадке самолета потерял управление и упал возле автомобильной дороги. На борту находились, помимо членов экипажа, курсанты Харьковского университета ВВС ВСУ», — сообщил офис.

Начались следственные действия на месте катастрофы. Их проводят прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.

Предварительной причиной крушения Ан-26 назван отказ двигателей.