Число погибших под завалами взорвавшегося дома в Киеве достигло пяти

В киевской многоэтажке взорвался газ. Жилой дом частично обрушился. Спасатели обнаружили под обломками здания уже пятого погибшего.

Последним нашли мужчину 1976 года рождения, которого опознал сосед. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что при взрыве погибли две женщины 1943 и 1974 годов рождения и трое мужчин в возрасте 29, 44 и 53 лет.

На месте происшествия работают 211 человек и 42 единицы техники. Среди спасателей есть кинологи с собаками.

Взрыв в Дарницком районе прогремел утром 21 июня, разрушив здание с пятого по восьмой этаж. Из дома эвакуировали более 20 человек. Возбуждено уголовное дело. Следователи не исключают, что взрыв мог быть предумышленным.