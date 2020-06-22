Появилось видео взрыва в киевской многоэтажке

Ранее сообщалось, что сегодня утром прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме в Киеве. Были разрушены четыре этажа — с четвертого по восьмой. Спасатели эвакуировали из дома 21 жильца, по предварительным данным, под завалами обнаружили уже четыре трупа.

Мэр украинкой столицы отметил в своем Telegram-канале, что неизвестной остается судьба еще одного жителя.

Для ликвидации последствий взрыва задействованы 18 единиц техники и более 100 человек личного состава ГСЧС Украины и Коммунальной аварийно-спасательной службы (КАСС).

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности с тяжелыми последствиями». Следователи рассматривают и возможность предумышленного врыва.