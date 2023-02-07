Мир 07 февраля 2023, 12:24 Число погибших от землетрясений в Сирии достигло отметки в 812 человек Минздрав Сирии: землетрясения в стране унесли жизни 812 человек

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Согласно официальным данным к полудню 7 февраля, от землетрясений в Сирии погибло по меньшей мере 812 человек. Об этом сообщили журналисты агентства SANA со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Согласно информации от ведомства, в Сирии погибло 812 человек. Также сообщается о 1449 пострадавших. У этих людей выявили травмы различной степени тяжести. В Минздраве Сирии отметили, что текущие данные не являются окончательными. В дальнейшем официальная статистика по погибшим и раненым может существенно измениться в большую сторону, поскольку сотни людей по-прежнему остаются под завалами.

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В основном землетрясение затронуло западную и северо-западную части страны. При этом в Турции — стране, на территории которой располагался эпицентр подземных толчков — официальное число жертв увеличилось до 3419, а пострадавших — до 20 534 человек.

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