Число погибших от торнадо в Кентукки превысило 80 человек

Более 80 человек погибли после торнадо в Кентукки в США. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир. Ранее он не исключил, что число жертв может достигнуть 70 или даже 100 человек.

«Мы потеряли более 80 жителей Кентукки», — сказал политик в эфире телеканала CNN губернатор Энди Бешир.

По его словам, среди погибших есть дети трех и пяти лет.

«Этот торнадо не делал различий. Любой на его пути, даже если бы он пытался быть в безопасности [, мог погибнуть]», — сказал он.

Трехлетний ребенок жил в округе Грейвс, а пятилетний — в округе Мюленберг. В Кентукки открыто 11 приютов для пострадавших жителей. Некоторые семьи, лишившиеся крова, решили разместиться у родственников. Бешир подчеркнул, что ущерб от торнадо огромный. По его словам, он принес опустошение, подобного которому раньше не было.

«Когда этот торнадо обрушился, он не просто срывал крыши. Он уничтожал дома», — добавил губернатор.

Жертвы есть и в других штатах. По последним данным, общее число погибших составило 90 человек. Сейчас спасатели и отряды Нацгвардии продолжают разбирать завалы и искать пострадавших.