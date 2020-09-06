Врач объяснил опасность отказа от вакцинации при пандемии

Во время разгула коронавируса очень опасно игнорировать вакцинацию от гриппа. Отказ от прививки может привести к двойному заболеванию, предупредил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.

«Если не привиться от гриппа, есть шанс заразиться и гриппом, и коронавирусом одновременно», — заявил Ura.ru доктор медицинских наук и заслуженный врач России.

Он добавил, что прививки от гриппа абсолютно безопасны. По словам Никифорова, в пунктах вакцинации предусмотрены все меры безопасности, чтобы минимизировать риски заражения. При этом не стоит забывать о правилах социальной дистанции и ношения медицинских масок.

Ранее глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун пояснил, что препарат от гриппа начинает действовать только через 10−15 дней после укола. Но эффект от лекарства будет держаться не менее одного года.

Уже на следующей неделе в столице начнут прививать добровольцев от коронавируса. Хрипун предупредил, что интервал между введением препарата от гриппа и COVID-19 должен составлять не менее 28 дней.