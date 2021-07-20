Маяк восстановят на острове Белый

Российский центр освоения Арктики восстановит маяк на острове Белый. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

На это выделят грант Экспертного центра «Пора». Специалисты уже исследовали маяк, зафиксировали разрушения и оценили объем необходимых работ.

Руководитель научно-поисковых проектов Центра современной истории Сергей Катков рассказал, что будет воссоздан его первоначальный внешний вид. Данные, которые получила рабочая группа, дают возможность построить точную копию маяка.