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    20 июля 2021, 18:48

    Маяк восстановят на острове Белый

    Дарья Морозова

    Российский центр освоения Арктики восстановит маяк на острове Белый. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

    На это выделят грант Экспертного центра «Пора». Специалисты уже исследовали маяк, зафиксировали разрушения и оценили объем необходимых работ.

    Руководитель научно-поисковых проектов Центра современной истории Сергей Катков рассказал, что будет воссоздан его первоначальный внешний вид. Данные, которые получила рабочая группа, дают возможность построить точную копию маяка.