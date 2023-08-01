Мир 01 августа 2023, 22:57 Число ампутаций на Украине сравнили с показателями Первой мировой WSJ: число ампутаций на Украине приближается к показателям Первой мировой войны Pxhere

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Число украинцев, которые в ходе боев лишились одной или нескольких конечностей, приближается к показателям Первой мировой войны. На это обратили внимание журналисты The Wall Street Journal.

Как указано в материале, по разным данным, сегодня ампутацию пережили от 20 до 50 тысяч человек.

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«Фактическая цифра может быть выше, потому что требуется время для регистрации пациентов после прохождения процедуры», — указали журналисты.

Также, по их словам, некоторым людям ампутацию проводят не сразу, а только спустя недели или даже месяцы после ранения. На сегодняшний день система здравоохранения Украины перегружена, время ожидания искусственных конечностей для многих пациентов превышает год.

По словам американских военных хирургов, из сотни солдат ВСУ, которые получили ранения рядом с линией боевого соприкосновения, очень серьезные травмы зафиксировали у 36%. Обучающий украинских военных медиков доктор Аарон Эпштейн заявил, что травм такого масштаба западные военные хирурги не видели со времен Второй мировой войны.

В период Первой мировой войны, как напомнили авторы статьи, ампутацию конечностей перенесли 67 тысяч немцев и 41 тысяча британцев.

Только за сутки ВСУ потеряли порядка 800 военнослужащих в ходе боев на Донецком, Южно-Донецком, Купянском, Херсонском, Запорожском и Краснолиманском направлениях. Такие данные в ходе брифинга 1 августа привел официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.