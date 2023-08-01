Спецоперация 01 августа 2023, 13:33 ВСУ потеряли порядка 800 человек за сутки в ходе боев на шести направлениях Минобороны: ВСУ лишились порядка 800 военнослужащих в боях на шести направлениях за сутки РИА «Новости»

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Украинская армия потеряла порядка 800 военнослужащих в ходе боев на Донецком, Южно-Донецком, Купянском, Херсонском, Запорожском и Краснолиманском направлениях за сутки. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении ВСУ потеряли более 345 военнослужащих, а также пять орудий полевой артиллерии, пять самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, боевую машину РСЗО „Град“, четыре автомобиля, шесть боевых машин пехоты и один танк», — сказал он.

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В ходе боев на Южно-Донецком и Запорожском направлениях националисты лишились до 220 человек живой силы, а также потеряли пушку «Гиацинт-Б», самоходную гаубицу «Акация», артиллерийскую установку Krab польского производства, два автомобиля и БМП Bradley производства США.

На Купянском направлении за сутки общие потери противника составили до 120 человек, а также он лишился гаубицы Д-30, артиллерийской установки «Гвоздика», трех автомобилей и боевой бронированной машины.

На Херсонском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли до 115 человек живой силы, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, два пикапа, три боевые бронированные машины, гаубицы «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Акация».