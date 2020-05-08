Число 75 зажгли на здании постпредства России при ООН ко Дню Победы

Российские дипломаты «выложили» на жилом здании постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке цифру 75. Инсталляцию они посвятили годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Акция в память об окончании ВОВ и подвиге героев советских народов продлится несколько дней, уточнил сайт RT со ссылкой на пресс-службу постпредства.

«Так мы отдаем дань героям Великой Отечественной войны. Обстоятельства сорвали многие планы, связанные с празднованием. Но дух Победы — это то, что у нас невозможно отобрать», — написали дипломаты в Twitter.

Памятную дату, которая высветилась на доме, видно не только из соседних зданий, но и в других районах Нью-Йорка.

Постпредства стран СНГ при ООН, напомнило РИА «Новости», запустили в соцсетях проект «Подвиг75». В его рамках аккаунты местных миссий публикуют рассказы о судьбах героев Великой Отечественной войны.

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войны в России будет не столь масштабным из-за пандемии коронавируса. Традиционный военный парад в столице перенесли. Состоится только его авиационная часть, а вечером в небе прогремит салют.