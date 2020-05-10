Чиновница обругала Илона Маска, чем возмутила американцев

После того, как Илон Маск заявил о намерении перенести производство и штаб-квартиру Tesla из Калифорнии, член законодательного собрания штата Лорена Гонсалес в Twitter послала его к черту. Пользователи разразились в ее адрес критикой.

Губернатор Калифорнии на фоне пандемии коронавируса разрешил некоторым предприятия штата возобновить запрещенную ранее работу. Но не компании Илона Маска. В ответ на его негодование чиновница написала: «К черту Илона Маска!».

«Да, к черту парня, который создал компанию, рабочие места и чего-то достиг. К черту любого, кто делает этот мир лучше. Он должен стать похожим на политиков, которые только и знают, как все портить и ничего не добились», — ответил ей Richard James.

«Чиновница местного заксобрания изгоняет второго по величине экспортера штата и крупнейшего производителя только потому, что он правильно указал на противоречивые указы руководства округа Аламеда. А ей не кажется, что люди хотели бы ездить на машинах, вместо общественного транспорта? Дайте ему работать!» — потребовал пользователь под ником JPB.

Лорена Гонсалес постаралась оправдаться и заявила, что Калифорния ранее щедро субсидировала компанию Маска, которая пренебрежительно относится к безопасности рабочих и их благополучию.

«Я, возможно, могла выразить мое разочарование менее агрессивным способом. Но, конечно, тогда никому не было бы дела, если бы я твитнула это», — написала Гонсалес.

Но ее все равно не поддержали. Пользователи отметили, что уход Маска из штата будет означать потерю множества рабочих мест в условиях, когда безработица и так захлестнула Соединенные Штаты.

«Как житель Сан-Диего и демократ, я не согласен с вашим заявлением и ожидаю большего от наших избранных лидеров. Мы, конечно, должны ставить безопасность рабочих на первое место, но это не способ поддерживать партнерские отношения, жизненно важные для экономики и будущего нашего государства», — написал Kurt_Lindemann.

Илон Маск заявил, что намерен перенести штаб-квартиру своей компании и основные проекты в другие штаты после того, как местные власти запретили ему возобновить производство электрокаров. Он добавил, что намерен судиться с руководством Калифорнии.