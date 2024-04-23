23 апреля 2024, 19:15
Четыре украинки пять часов пытали девочку в Германии
Bild: в Германии украинки похитили девочку и пытали ее пять часов
В Германии группа украинских девочек похитила сверстницу для пыток. Подростки издевались над жертвой несколько часов, сообщила газета Bild.
Инцидент произошел в минувшие выходные в парке города Майсен под Дрезденом. Четыре девочки в возрасте от 12 до 17 лет остановили 13-летнюю школьницу и силой затащили ее в заброшенное здание. После этого они связали жертву и стали избивать палкой.
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Издевательства подростки снимали на телефон, избитая девочка смогла выбраться лишь спустя пять часов. На улице она обратилась за помощью ко взрослым, которые отвезли ее в госпиталь.
Полицейские позже установили, что несовершеннолетнюю истязали украинские подростки. Их обвинили в лишении свободы и нанесении тяжких телесных повреждений. Мотивы преступления устанавливаются.
Ранее беженка зарезала приютившего ее немца после того, как он отказался прописывать женщину в своей квартире. Украинка переехала в Германию в феврале 2022 года.
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