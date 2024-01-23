Мир 23 января 2024, 01:48 Украинская беженка убила приютившего ее немца в Германии Bild: украинка убила приютившего ее немца, чтобы не съезжать из квартиры Freepik

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Беженка с Украины в Германии убила приютившего ее немца из-за отказа прописать в квартире. Об этом сообщила газета Bild.

Программист Юрген поселил в своей квартире беженку с Украины Елену в феврале 2022 года. По первоначальной договоренности гостья могла остаться там ненадолго, однако Елена не хотела уезжать и прожила в квартире почти год. Следствие установило, что женщина оказывала на хозяина жилья психологическое давление и вынуждала его прописать ее в квартире.

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Ситуация усугубилась, когда Юрген вступил в новые отношения в августе 2022 года. Во время ссоры в феврале 2023 года Елена смертельно ранила Юргена кухонным ножом. Прокуратура предъявила украинке обвинение в непредумышленном убийстве.

Беженцы с Украины рискуют остаться на улице в Великобритании из-за недостаточной помощи со стороны властей. Украинцам не разрешают подавать вид на жительство и им приходится работать.