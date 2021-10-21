Четверо задержанных за шпионаж в Турции оказались россиянами

В Турции задержали шесть иностранцев по обвинению в военном и политическом шпионаже. Четверо из них, заверили СМИ, являются россиянами.

Расследование по делу вела Главная прокуратура Стамбула, сообщила газета Hurriyet. В его рамках в городе провели скоординированную операцию.

Всего задержанных шестеро. Среди них, кроме россиян, граждане Узбекистана и Украины. Им всем грозит тюремное заключение сроком от 15 до 20 лет.

Официального подтверждения профильных ведомств по опубликованным прессой данных пока не поступало.

Первые сведения о задержании россиян поступили в начале октября. СМИ писали, что полиция нашла у них паспорта РФ и оружие.