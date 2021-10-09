CNN Turk: шестерых граждан РФ задержали в Турции по подозрению в шпионаже

В Турции полиция задержала шесть российских граждан по подозрению в шпионаже и нападении на иностранцев. Об этом сообщил телеканал CNN Turk. Официальной информации по поводу задержания пока нет.

По предварительным данным, операция по задержанию проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье. Национальность задержанных не сообщается, известно, что они граждане РФ. При себе у задержанных были российские паспорта и оружие. Что касается документов, то пока неизвестно, оригинальные они или поддельные. Турецкие правоохранители еще не прокомментировали информацию.

В начале сентября в Таиланде задержали трех россиян по подозрению в незаконной торговле картинами известных художников. Предварительно считается, что картину стоимостью около 1,5 миллиона долларов они могли украсть в Паттайе у швейцарского туриста. Сразу после похищения три россиянина переехали из Паттайи на Пхукет, где открыли большую картинную галерею. Подозреваемых задержали на основании ордера, выданного судом провинции Чонбури.