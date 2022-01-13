Чешский премьер выругался во время заседания парламента

Резкие высказывания во время заседания парламента допустил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Об этом сообщило издание Novinky.

«Как же меня это все достало», — сказал премьер, когда его микрофон все еще был включен. При этом он использовал нецензурную лексику.

Высказывание политика услышали коллеги Фиалы. Предполагается, что реакция политика могла быть вызвана затянувшимся мероприятием.

Позже пресс-секретарь правительства Чехии Вацлав Смолка, комментируя произошедшее, пояснил журналистам, что премьер-министр редко позволяет себе проявлять эмоции.

«Но он тоже человек, и в напряженной обстановке мог случайно сказать что-то непубличное», — отметил Смолка.

В октябре 2021 года коалиция праволиберальных сил во главе с Фиалой выиграла парламентские выборы в Чехии.

Ранее сообщалось, что мэр города Вологды Сергей Воропанов хотел привлечь внимание к тому, как важно переходить дорогу по правилам, но оказался в неловкой ситуации. Для своего социально ориентированного TikToka он выбрал песню с нецензурной бранью.