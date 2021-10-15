Мэр Вологды снял TikTok для пешеходов под нецензурную песню

Мэр Вологды Сергей Воропанов хотел привлечь внимание к тому, как важно переходить дорогу по правилам, но оказался в неловкой ситуации. Для своего социально ориентированного тиктока он выбрал песню с нецензурной бранью. Получилось достаточно двусмысленно.

На видео Воропанов переходит дорогу по пешеходному переходу и показывает указательным пальцем в камеру.

«Переходя дорогу, сними наушники и убери телефон в карман. Будь всегда внимателен! Твоя безопасность — это важно!» — говорится в подписях к видеоряду.

При этом в треке Freddie Dredd Cha Cha, который Воропанов выбрал для видео, слышны ругательства.

«Нет, ***, ты *** тупой, проклятый сын», — поется в песне.

Эти слова звучат, когда мэр многозначительно смотрит в камеру, поэтому у некоторых пользователей создалось впечатление, что это обращение к зрителям.

Несмотря на неоднозначную реакцию, Воропанов этот ролик из своего аккаунта удалять не стал.