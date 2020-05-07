Чешский министр объяснил, как наладить отношения между Прагой и Москвой

Россия и Чехия могли бы улучшить отношения при определенных условиях. Для этого нужно соблюдать принцип невмешательства в политику государств, а Москве стоит сделать более благоприятным деловой климат.

О том, как наладить взаимодействие двух стран, рассказал в интервью сайту РБК глава чешского МИД Томаш Петржичек. Он заметил, что из-за скандала с памятником советскому маршалу Ивану Коневу ситуация только усугубилась.

«Наши граждане платят мне за то, чтобы я занимался вопросами будущего страны и строил с Россией взаимовыгодные отношения, а не за то, чтобы поднимать старые споры», — сказал министр.

Начало уголовного преследования тех, кто ответственен за демонтаж постамента, он счел абсурдным, сославшись на Договор о дружбе между Россией и Чехией 1993 года. Петржичек готов вести переговоры, чтобы вернуть статую Москве, но их инициатором должна стать именно Прага.

Глава МИД Чехии напомнил, что до сих пор не решен вопрос, касающийся реставрации находящихся в РФ памятников чехословацким легионерам.

Москва и Прага, подчеркнул Петржичек, в силах реализовать серьезный потенциал в сфере торговли и инвестиций.

«Более пяти тысяч молодых людей из России учатся в наших университетах, и это дает надежду на будущее», — заключил министр.

Президент Чехии Милош Земан ранее заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге снесли из-за глупости муниципальных политиков.