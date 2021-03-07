Чешский иммунолог объяснил предрассудками опасения насчет вакцин из России и Китая

Чехи с опаской относятся к российским и китайским вакцинам от коронавируса только из-за своих предрассудков. Об этом заявил эксперт Института молекулярной генетики Академии наук Чехии, иммунолог Вацлав Горейши.

«Есть люди, у которых имеются предрассудки по отношению к некоторым странам. У меня таких предрассудков нет. Я спокойно прошел бы вакцинацию как российской, так и китайской вакциной. Нет оснований считать, что они представляют собой нечто опасное», — процитировало иммунолога издание irozhlas.cz.

По словам Горейши, российский препарат «Спутник V» разработали таким же методом, как и вакцину AstraZeneca. Сейчас в Чехии жителей прививают препаратом британско-шведской компании. При этом российская вакцина имеет большую эффективность, отметил врач.

Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами 1 марта начал изучать документы по «Спутнику V». Президент Чехии Милош Земан направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить вакцину от COVID-19. Вакцинация в республике началась в конце декабря 2020 года. Ее прошли уже более 818 тысяч жителей.