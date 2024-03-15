Мир 15 марта 2024, 17:45 Чешский генерал заявил о методичном сокрушении Украины Россией Генерал Пелз: Россия сокрушает Украину своей промышленностью и логистикой РИА «Новости»

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Россия медленно и методично сокрушает Украину, заявил в интервью Radio Universum экс-глава военной разведки Чехии генерал Петр Пелз. Он отметил, что Запад ничего не может этому противопоставить.

«Мы все шлем ей (Украине — прим. ред.) деньги, одна часть которых куда-то исчезает, а другая вообще не доходит до Украины», — добавил Пелз.

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Тем самым, по его словам, украинская агония лишь продлевается, а число погибших растет. Генерал выразил уверенность, что в этом конфликте победителем станет Россия, потому что у Запада нет возможности угнаться за темпами роста военного производства страны.

«В битвах побеждают оружие и солдаты, а в войнах — промышленность и логистика. Вот и все», — подчеркнул он.

Пелз отметил, что за два года вооруженного конфликта Россия в 15 раз увеличила производительность своего ВПК.

«Мы на это, разумеется, не способны», — заключил экс-глава военной разведки.