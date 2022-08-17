Германия может пойти на «позорный» запуск «Северного потока — 2» уже этой осенью или зимой из-за ухудшения ситуации с запасами газа в стране. Такое мнение высказал главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда в статье для чешской газеты Lidovky.

Кованда заявил, что Германии придется согласиться на этот шаг из-за снижения уровня воды в Рейне и продолжающейся засухи. Все это мешает снабжению углем немецких электростанций и судоходству.

«Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в еще более тяжелом положении и, возможно, ей придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода „Северный поток — 2“», — написал Кованда.

Он высказал мнение, что трудности ФРГ сыграют на руку России.

«Зеленые и защитники окружающей среды, в том числе из рядов немецких политиков, пытаются свалить резкий рост цен на электроэнергию на Владимира Путина, а точнее на его спецоперацию на Украине. На самом деле это прежде всего результат фатального провала продвигаемой ими энергетической политики, известной как энергопереход. Она роковым образом усугубила зависимость Германии от российского газа», — отметил эксперт.

«Северный поток — 2» — газопровод, который тянется из России по дну Балтийского моря в Германию. Согласно плану, с помощью него из России в Германию должны были ежегодно перекачивать 55 миллиардов кубометров газа. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в феврале этого года остановил сертификацию нового трубопровода.