Сотрудники американских дипломатических ведомств занимаются враждебной деятельностью в Чехии и России. Ухудшение отношений европейской страны с РФ — это цель Белого дома. Такое заявление сделал журналист Роман Блашко на страницах газеты Haló noviny.

Автор статьи выразил уверенность, что чешская политическая элита находится в зависимости от западных спецслужб. Она помогает американской стороне наносить урон собственной стране, оскорбляя Россию и ее народ. Блашко напомнил о случае в Тверской области, где 12 июля американского дипломата поймали на краже стрелочного указателя на железнодорожной станции.

«Я не сомневаюсь в том, что это не единственный случай. Желание разворовать Российскую Федерацию и жить за счет русских и их ресурсов явно велико. Кстати, так было всегда!» — написал журналист.

По его словам, эти действия Соединенных Штатов больше подходят под определение терроризма, чем взрывы во Врбетице, в которых обвиняют российские спецслужбы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что американский дипломат подверг жизни людей опасности, так как кража произошла на оживленном участке пути.