Чешская разведка предупредила о возможном начале Третьей мировой войны

В Чехии заявили о нависшей над миром угрозе новой войны. Сейчас конфликт якобы находится на первой стадии, а его причина — соперничество между США, Россией и Китаем.

Перспективу развития ситуации на мировой арене оценила чешская военная разведка. Отчет ведомства за 2019 года опубликован на его сайте.

Специалисты считают, что в настоящее время вероятный глобальный конфликт проходит стадию подготовки. У его вероятных участников формируется мировоззрение, а для управления происходящим определяют необходимые технологические инструменты.

Авторы документа подчеркнули, что Третья мировая война может начаться из-за активного развития, использования технологий и роста напряженности между тремя сверхдержавами. К ним разведка Чехии отнесла Россию, Соединенные Штаты и Китай.

«Если мы не сумеем предугадать и оценить последствия собственных действий, то из-за допущенной ошибки могут возникнуть процессы, которые приведут к взаимоуничтожению», — отметили составители отчета.

Они также указали на падение значимости международного права и отсутствие мирного диалога как способа для решения возникающих противоречий. Напряженность, по мнению аналитиков, растет и из-за манипуляций с общественным сознанием.