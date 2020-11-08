Британский генерал предрек третью мировую войну из-за коронавируса

Военный призвал помнить, сколько жертв принесли предыдущие глобальные противостояния. Картер отметил, что в прошлом экономические кризисы уже приводили к кризисам безопасности. Сейчас пандемия нанесла серьезный удар по мировой экономике, а значит, все может повториться.

«Я лишь говорю, что риск есть и нам нужно его учитывать», — заявил он.

Тем более сейчас в мире достаточно региональных конфликтов. И чей-либо просчет может привести к масштабным последствиям, считает британец.

В начале ноября известный американский политолог Кристофер Лейн заявил, что США и Китай взяли курс на войну. Он сравнил нынешнюю ситуацию в этих двух странах с с противостоянием Германии и Великобритании перед Первой мировой войной. И чтобы избежать войны с КНР, эксперт считает, что нужно «скорректировать свои гарантии Тайваню и признать китайскую политику в отношении острова».