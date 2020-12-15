«Чертовски хорош!» Обозреватель National Interest оценил российский танк Т-90

Американский публицист Калеб Ларсон написал, что российский танк Т-90 является одним из лучших военных изобретений России. Он считает, что разработчики этой боевой машины сделали упор на проверенные временем технологии и поступательно улучшали качество традиционной конструкции со времен Второй мировой войны.

Свое мнение журналист изложил в статье, опубликованной журналом National Interest.

«Т-90 и его вариации — это чертовски хороший танк. <…> Относительно современный, он обладает множеством уровней брони и комплексов вооружений, легко модифицируемый и продолжает поставляться в армии по всему миру», — цитирует Ларсона РИА «Новости».

Эксперт отметил, что корпус и башня с низкой посадкой делают танк трудной целью для поражения. Боевая машина является компактной, вмещая экипаж до трех человек. Благодаря мощному двигателю, автоматической системе передач и штурвальной системе управления танк получил улучшенную мобильность и управляемость

В числе дополнительных плюсов Ларсон отметил стоимость танка, его крепкую броню и способность преодолевать на высокой скорости сложные препятствия.

Генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) Александр Потапов назвал танк Т-90М «Прорыв» «самой красивой в мире» боевой машиной и отметил ее хорошие технические характеристики.