Российский танк Т-90М «Прорыв» назвали «самым красивым и стремительным»

Генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) Александр Потапов оценил танк Т-90М «Прорыв». Он назвал боевую машину «самой красивой в мире» и отметил хорошие технические свойства танка.

«Из современных — я думаю, что самый такой стремительный и красивый — это танк Т-90М „Прорыв“. Но помимо его внешней красоты, у него очень хорошие технические и боевые свойства. Я думаю, что это в любом случае новое решение, которое заложили наши конструкторы при реализации и модернизации Т-90», — приводит ТАСС слова Потапова.

Собеседник агентства признался, что из танков Великой Отечественной войны ему больше всего нравятся Т-34 с 76-миллиметровым орудием и машины из серии КВ.

Российские военные получили первую партию модернизированных Т-90 весной 2020 года. «Прорыв» оснастили новой башней, более мощным двигателем и многоканальным прицелом. Броню Т-90М защитили от скольжения, как на танке Т-14 «Армата». Модернизированная машина может в режиме реального времени обмениваться данными с другими танками.