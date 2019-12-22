Черный ящик разбившегося Ан-72 с россиянами нашли в ДР Конго

В правительстве Демократической Республики Конго сообщили об обнаружении черного ящика Ан-72, разбившегося в октябре этого года. На борту военно-транспортного самолета находились восемь человек, в том числе двое россиян. Все они погибли.

Черный ящик нашли в провинции Санкуру, где и произошло крушение, сообщило издание Actualite.

10 октября 2019 года Ан-72 вылетел из города Гома в столицу страны Киншасу. Самолет был зафрахтован администрацией президента Феликса Чисекеди и вез бронированный джип главы государства. На борту находился личный водитель Чисекеди и сотрудники администрации. Двое из четырех членов экипажа были россиянами.

На месте падения самолета обнаружили пять тел погибших. Останки отправили на экспертизу. Однако результаты исследований до сих пор не были обнародованы.

Демократическая Республика Конго — одна из беднейших стран мира. До 1960 года была колонией Бельгии.