Черный дом

Назначение спикером Белого дома темнокожей Карин Жан-Пьер, которая сменит на посту Джен Псаки, может быть сигналом, что испытывающего проблемы со здоровьем Джо Байдена на посту президента США вскоре сменит Камала Харрис. Сценарий американского транзита «360» описал политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Далее — прямая речь.

Назначив пресс-секретаря, темнокожую даму, не готовят ли мир к тому, что новым президентом скоро станет Камала Харрис, нынешний вице-президент Соединенных Штатов Америки?

Господин Байден постоянно демонстрирует всему американскому обществу, да и миру, проблемы со здоровьем, проблемы ориентации в пространстве. Мы все видели видеокадры с президентских приемов, когда он говорит с пустотой и на него не обращают внимание, в то время, когда вся его приглашенная общественность общается с предыдущим президентом, Бараком Обамой.

Источник фото: РИА «Новости»

Мне кажется, сегодня политическая элита США готовит госпожу Харрис к тому, что она станет новым президентом. Причем, я напомню, по Конституции США ей не надо участвовать в досрочных выборах. Она автоматически станет президентом США. Не исполняющим обязанности главы американского государства, а именно президентом США. И такие примеры в истории американской политики имеются.