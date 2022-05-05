Пресс-секретарем Белого дома впервые станет темнокожая представительница ЛГБТ

Пресс-секретарь Джен Псаки покинет свою должность в Белом доме 13 мая, на ее место назначили нынешнего заместителя Карин Жан-Пьер. На посту пресс-секретаря Псаки проработала почти полтора года, сообщили в администрации США.

«Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер станет следующим пресс-секретарем Белого дома», — заявил президент США Джо Байден.

Жан-Пьер станет первой в истории темнокожей американкой и представителем ЛГБТ-сообщества на посту помощника президента США, отметило РИА «Новости».

«Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестным подходом, необходимыми для этой сложной работе, но будет продолжать играть лидирующую роль в распространении информации о работе администрации Байдена-Харрис от имени американского народа», — отметил Байден.

По данным американских СМИ, Псаки планирует вести шоу на платформе Peacock и участвовать в трансляциях кабельной сети MSNBC в различных программах.