Мир 28 мая 2023, 14:52 Черному морю предрекли неминуемую гибель Турецкий ученый Бекташ: гибель Черного моря предотвратить невозможно U.S. Naval Forces Europe

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Черное море в скором времени рискует превратиться в непригодное для жизни живых существ. С таким прогнозом в беседе с изданием bTV выступил турецкий геолог и ученый Осман Бекташ.

По его словам, причина кроется во влиянии повышения мировой температуры на морскую структуру.

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Бекташ напомнил, что море состоит из трех слоев. В верхнем, самом богатом кислородом, живут морские обитатели. Средний слой играет роль кондиционера, температура в нем не превышает +8 градусов. В самом нижнем, на дне, в основном преобладают ядовитые газы.

«Вследствие глобального потепления средний слой начал постепенно истончаться. Это грозит перемешиванию нижнего слоя с верхним, что принесет скорую гибель всем, кто живет в морской среде», — сказал ученый.

Геолог отметил, что причиной смерти морских обителей станет сероводород со дна, который погубит рыбу и прочую живность.

Климатологи отмечали, что российскую столицу придется перенести из Москвы в Сибирь при повышении среднегодовой температуры на пять градусов. Эколог Илья Рыбальченко не увидел в этом ничего критичного.