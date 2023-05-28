28 мая 2023, 14:52
Черному морю предрекли неминуемую гибель
Турецкий ученый Бекташ: гибель Черного моря предотвратить невозможно
Черное море в скором времени рискует превратиться в непригодное для жизни живых существ. С таким прогнозом в беседе с изданием bTV выступил турецкий геолог и ученый Осман Бекташ.
По его словам, причина кроется во влиянии повышения мировой температуры на морскую структуру.
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Бекташ напомнил, что море состоит из трех слоев. В верхнем, самом богатом кислородом, живут морские обитатели. Средний слой играет роль кондиционера, температура в нем не превышает +8 градусов. В самом нижнем, на дне, в основном преобладают ядовитые газы.
«Вследствие глобального потепления средний слой начал постепенно истончаться. Это грозит перемешиванию нижнего слоя с верхним, что принесет скорую гибель всем, кто живет в морской среде», — сказал ученый.
Геолог отметил, что причиной смерти морских обителей станет сероводород со дна, который погубит рыбу и прочую живность.
Климатологи отмечали, что российскую столицу придется перенести из Москвы в Сибирь при повышении среднегодовой температуры на пять градусов. Эколог Илья Рыбальченко не увидел в этом ничего критичного.
Черное море
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