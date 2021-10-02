Адвокат Тельмана Исмаилова: бизнесмена задержали после подачи прошения об убежище

Бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Подгорице после того, как бизнесмен подал прошение о предоставлении политического убежища в Черногории. Об этом заявила адвокат миллиардера Марина Русакова.

По словам юриста, на этом основании решение об аресте будет обжаловано. Местные адвокаты считают его незаконным и необоснованным, добавила она в комментарии РИА «Новости».

Русакова уточнила, что заявление о предоставлении политического убежища также будет рассмотрено судом Подгорицы, несмотря на арест Исмаилова.

О задержании миллиардера стало известно накануне. Исмаилов и его брат Вагиф были ранее объявлены в международный розыск. В России они обвиняются в убийстве и незаконном обороте оружия, оба были заочно арестованы судом.

По версии следствия, Тельман Исмаилов был организатором убийств двух предпринимателей: Владимира Савкина и Юрия Брылева. План преступления он разрабатывал вместе с братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. В мае 2016 года киллер Мехман Керимов расстрелял Савкина и Брылева на Новорижском шоссе.

В феврале прошлого года Рафик Исмаилов был приговорен к 17 годам тюрьмы. Керимову дали 13 лет колонии строгого режима.