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    28 июля 2022, 02:36

    Черногория начала замораживать недвижимость россиян

    Купленную россиянами недвижимость в Черногории начали замораживать

    Юлия Шелковенко

    Кабинет министров Черногории опубликовал официальный документ, согласно которому купленная гражданами России недвижимость будет заморожена, сообщил ТАСС.

    Черногория начала замораживать недвижимость россиян

    Глава МВД страны Филип Аджич заявил, что речь идет о 44 объектах недвижимости. Данный шаг правительство Черногории объясняет необходимостью соблюдать антироссийские санкции на фоне спецоперации ВС РФ.

    В 2021 году российские граждане и компании инвестировали в экономику балканского государства более 129 миллионов евро. Почти 50 миллионов евро было вложено в недвижимость. В последние 15 лет именно Россия является главным инвестором, а не входящие в ЕС государства.

    Президент Черногории Мило Джокович говорил о поддержке Украины на саммите НАТО. Однако простые граждане устраивают акции, выражая солидарность с Россией. Многие бизнесмены недовольны, что из-за неграмотной политики руководства лишились доходов, которые им раньше приносили российские туристы.