Черногория начала замораживать недвижимость россиян

Кабинет министров Черногории опубликовал официальный документ, согласно которому купленная гражданами России недвижимость будет заморожена, сообщил ТАСС.

Глава МВД страны Филип Аджич заявил, что речь идет о 44 объектах недвижимости. Данный шаг правительство Черногории объясняет необходимостью соблюдать антироссийские санкции на фоне спецоперации ВС РФ.

В 2021 году российские граждане и компании инвестировали в экономику балканского государства более 129 миллионов евро. Почти 50 миллионов евро было вложено в недвижимость. В последние 15 лет именно Россия является главным инвестором, а не входящие в ЕС государства.

Президент Черногории Мило Джокович говорил о поддержке Украины на саммите НАТО. Однако простые граждане устраивают акции, выражая солидарность с Россией. Многие бизнесмены недовольны, что из-за неграмотной политики руководства лишились доходов, которые им раньше приносили российские туристы.