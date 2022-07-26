«Политика против России лишила туристов и дохода». Предприниматели Черногории пожаловались на убытки

Нынешний туристический сезон стал самым убыточным за последние десятилетия. Из-за прекращения авиасообщения с Россией опустели пляжи, рестораны и ночные клубы. Предприниматели пожаловались телеканалу Nova на отсутствие продаж из-за действий политиков.

«Меня это беспокоит, потому что я помню, что в 1999 году, когда падали бомбы, было лучше. Россияне годами были самыми многочисленными туристами в Черногории, а сейчас авиасообщение из России запрещено. Наша политика в отношении этой страны лишила нас туристов и дохода», — сказал владелец сувенирного магазина возле Словенской площади в Будве.

Его продажи упали на 50%. Он рассчитывает на оживление в октябре или ноябре. Кроме того, на пляжах непривычно много свободных лежаков, в ресторанах отменили запись, так как нет очереди из желающих поесть, а в клубах буквально уговаривают выйти на танцпол.

Источник фото: РИА «Новости»

Продавщица из бутика недалеко от побережья и местный гид подтвердили слова торговца сувенирами. По их словам, расчет на туристов из Македонии, Боснии и Герцеговины, Турции и Сербии провалился. Из-за экономического кризиса люди предпочитают Албанию, потому что там дешевле и красивые пляжи. Экскурсии по Черногории никто не заказывает.

Рестораторы и отельеры заявили, что посещаемость упала на 40%. Они связали это с ростом цен и отсутствием прямого авиасообщения с Россией, так как на эту страну всегда приходилась значительная доля турпотока.