«Чересчур готов». Супруга Байдена оценила его настрой перед встречей с Путиным

Президент США Джо Байден хорошо подготовился к первому зарубежному турне. К встрече с российским коллегой Владимиром Путиным он «чересчур готов», утверждает первая леди США.

Супруга американского лидера Джилл Байден успокоила журналистов насчет грядущего саммита в Женеве. Ее слова привело РИА «Новости».

«О мой бог, он чересчур готов», — отметила первая леди.

Джилл Байден, уточнил сайт RT, общалась с прессой после чаепития с супругой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По ее мнению, президент США хорошо подготовился к первому зарубежному турне. Необходимую информацию Байден изучал неделями и любит зарубежную политику.

«Я думаю, он настолько хорошо готов. Он <...> работал до сегодняшнего дня. <...> Джо любит зарубежную политику. Это его крепость», — сказала она.

Турне президента США началось 9 июня. В его рамках Джо Байден примет участие во встрече лидеров «Большой семерки», встретится с главами стран НАТО и представителями ЕС в Брюсселе. На 16 июня назначены двусторонние переговоры Байдена и Путина в Женеве.