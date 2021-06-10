Байден случайно превратил «Королевские ВВС» в нецензурное ругательство

Президент США Джо Байден оговорился во время выступления перед американскими военными на базе Милденхолл в Великобритании. Из-за ошибки в его приветственной речи появилось нецензурное ругательство.

Политик неправильно произнес аббревиатуру «Королевские Военно-воздушные силы». Вместо RAF Байден по ошибке сказал RFA. В зависимости от контекста произнесенные им три буквы могут обозначать нецензурное английское выражение. Оговорка была воспринята британскими СМИ как оплошность и бестактность, сообщило РИА «Новости».

Расшифровку речи Байдена опубликовали на официальном сайте Белого дома. При этом неправильный вариант был зачеркнут, а рядом в скобках была указана верная аббревиатура.

Это уже не первый случай, когда президент США допускает ошибки в своих публичных выступлениях. В апреле это случилось дважды. В середине месяца Байден выступил с речью, в которой неправильно назвал фамилию президента РФ. В слове «эскалация» он также оговорился. Не прошло и двух недель, как американский лидер случайно нецензурно выругался в отношении людей нетрадиционной сексуальной ориентации.