14 апреля 2023, 06:49
Череда нападений радикалов вынудила власти Буркина-Фасо объявить мобилизацию
AFP: в Буркина-Фасо из-за нападения джихадистов объявили мобилизацию
Правительство Буркина-Фасо в Западной Африке объявило всеобщую мобилизацию из-за череды нападений террористов. Об этом сообщило Agence France-Presse.
Власти решили создать правовую основу для всех действий государства против террористов, а именно введения режима чрезвычайного положения в некоторых районах и принятия силовых оборонительных мер. Решение о всеобщей мобилизации приняли на очередном заседании кабмина Буркина-Фасо с участием президента Ибрагима Траоре.
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«Спасение нации зависит от национального пробуждения всех дочерей и сыновей во имя нахождения решения», — объявил министр обороны страны Кассум Кулибали.
Поводом к объявлению мобилизации стала череда нападений джихадистов. Шесть террористических группировок усилили борьбу за территорию, сообщило издание Youm7. Примерно треть боевиков, более 50 тысяч человек, примкнули «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация).
В руки африканских террористов попало поставленное Западом на Украину оружие. Его перепродали на черном рынке.
Африка
Терроризм
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