Мир 14 апреля 2023, 06:49 Череда нападений радикалов вынудила власти Буркина-Фасо объявить мобилизацию AFP: в Буркина-Фасо из-за нападения джихадистов объявили мобилизацию Unsplash

Читать 360tv в

Правительство Буркина-Фасо в Западной Африке объявило всеобщую мобилизацию из-за череды нападений террористов. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Власти решили создать правовую основу для всех действий государства против террористов, а именно введения режима чрезвычайного положения в некоторых районах и принятия силовых оборонительных мер. Решение о всеобщей мобилизации приняли на очередном заседании кабмина Буркина-Фасо с участием президента Ибрагима Траоре.

Реклама

«Спасение нации зависит от национального пробуждения всех дочерей и сыновей во имя нахождения решения», — объявил министр обороны страны Кассум Кулибали.

Поводом к объявлению мобилизации стала череда нападений джихадистов. Шесть террористических группировок усилили борьбу за территорию, сообщило издание Youm7. Примерно треть боевиков, более 50 тысяч человек, примкнули «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация).

В руки африканских террористов попало поставленное Западом на Украину оружие. Его перепродали на черном рынке.