Мир 30 мая 2023, 02:53 Чемпионат Европы по сексу проведут в Швеции впервые в истории Чемпионат Европы по сексу пройдет в Швеции и соберет спортсменов из 20 стран Freepik

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Шведская федерация секса, организованная в 2016 году и считающая интимную близость видом спорта, решила провести первый в истории чемпионат Европы. Об этом сообщили на сайте организации.

Турнир по сексу пройдет недалеко от Гетеборга. Отрытые намечено на 8 июня. Чемпионат продлится несколько недель. Его решили организовать в три этапа. Принять участие в этих исторических состязаниях планируют команды из 20 стран мира, но прием заявок продолжается, так что география может вырасти.

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Соревнования будут проходить в 16 дисциплинах, среди которых соблазнение, различные виды массажа, выносливость, самая красивая и сложная поза и многое другое. Организаторы пообещали вести прямую трансляцию соревнований.

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