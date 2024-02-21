Мир 21 февраля 2024, 04:03 «Человеческое лицо». Британский телеканал показал двухчасовой фильм об СВО Британский телеканал ITV показал двухчасовой фильм о спецоперации на Украине Freepik

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Британский телеканал ITV выпустил в эфир двухчасовой документальный фильм о событиях на Украине. Автор картины журналист Шон Ланган в ходе съемок побывал на освобожденных российской армией территориях. О выходе фильма сообщило издание The Times.

На освобожденных территориях Ланган общался с местными жителями и российскими военными. За получение пресс-визы журналист боролся в течение полугода, сообщило издание. Ланган заявил, что в фильме пытался показать «человеческое лицо», не ударяясь при этом в пропаганду.

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Незадолго до выхода фильма в эфир на телеканал обрушился шквал критики, картину требовали удалить из сетки вещания, однако телеканал все же показал документалку. Иностранные СМИ не замедлили отреагировать, они назвали героев фильма «сторонниками Кремля».

Командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что спецоперация на Украине закончится к сентябрю. США перестанут помогать Украине ближе к выборам.