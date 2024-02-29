Мир 29 февраля 2024, 04:05 Челябинцы вывезли из Авдеевки мальчика, полжизни проведшего в подвалах Четырехлетнего мальчика, прячущегося от ВСУ в подвале, вывезли из Авдеевки РИА «Новости»

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Активисты магниторского объединения «Ветеранов Афганистана, Чечни, СВО» вывезли четырехлетнего мальчика, который полжизни провел в подвалах, прячась от украинских властей. Ребенка отвезли в Ясиноватую. Об этом в беседе с изданием «Вести.ру» рассказала его мать.

«Мальчика прятали от обстрелов и насильственной эвакуации на Украину», — призналась женщина.

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Подразделения украинской полиции, так называемые «Белые ангелы», охотились на детей в городах Донбасса, чтобы забрать у родителей и принудительно эвакуировать на территории, подконтрольные Украине.

По словам матери мальчика, она пряталась вместе с сыном, а ее семья говорила соседям, что они уже давно уехали в украинский тыл. Их пытались искать, даже вскрывали квартиру, но не нашли.

Мальчика вывезли из освобожденной Авдеевки в день его рождения. Ему исполнилось четыре года. Теперь он не только подарки получил, но и находится в безопасности, а его родные готовятся подать документы на получение гражданства России.

Ранее российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР — Орловку.