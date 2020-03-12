Чехия заявила, что готова обсудить с Россией взаимоотношения

Чехия готова к диалогу с Россией по снятию блокировки с взаимоотношений государств. Чешские власти заинтересованы в скором, прагматичном и взвешенном решение проблем. Такое заявление сделало высшее руководство Чехии после совещания.

Как сообщает РИА «Новости», чешские власти готовы к осмысленному и конструктивному диалогу с Россией в соответствии с позициями ЕС и НАТО. Они считают, что отношения стран в настоящее время обременены техническими, административными и историческими вопросами.

В сообщении отмечается, что встреча лидеров России и Чехии в мае этого года может поспособствовать решению этих задач. При этом правительство Чехии предполагает, что заинтересованность в устранении «негативного содержания взаимоотношений является совместной и двусторонней».

Ранее президент Чехии не поддержал санкции против России. Милош Земан выступил против ведения ограничительных мер. Он считает, что данная политика Запада лишена смысла.