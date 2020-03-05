Президент Чехии не поддержал санкции против России
Милош Земан, президент Чехии, выступил против антироссийских санкций. Он считает, что данная политика Запада лишена смысла. Об этом написал RT со ссылкой на иностранное издание.
«Я всегда был противником не только антироссийских, но вообще любых санкций. Потому что считаю их неэффективными… Против Кубы санкции действовали 50 лет. Ничего не изменилось, и кастровский режим продолжает существовать», — заявил Земан.
Чешский лидер уверен, что такие ограничения не помогут изменить ситуацию, это касается не только России.
Он привел в пример Кубу. Президент Чехии считает, что если бы туда в течение 50 лет свободно ездили студенты, туристы, политики и другие, ситуация в стране могла быть совершенно иной.