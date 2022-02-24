Чехия захотела ужесточить получение виз для россиян

Возможность ужесточения виз гражданам РФ на фоне кризиса вокруг Украины обсудило правительство Чехии. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр внутренних дел республики Вит Ракушан. Его слова привел ТАСС.

«Мы говорили, что призовем наших европейских коллег на базе переговорной площадки глав МВД Евросоюза, чтобы граждане РФ могли использовать при поездках в Шенгенскую зону только биометрические паспорта. Это нужно, чтобы у нас была уверенность, что прибывающие к нам действительно являются теми, кому выданы такие паспорта», — сообщил Ракушан.

Он также добавил, что Чехия хотела бы ввести и гуманитарные визы для россиян, преследуемых на родине, активистов оппозиционных политических движений и других. Ракушан пояснил, что намерение властей страны ужесточить визовый режим является сигналом поддержки Украины и ответом на действия РФ.

Президент России Владимир Путин 21 февраля признал независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Реакция стран Запада оказалась негативной, они начали вводить санкции в отношении РФ.

Ранее американская администрация сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому о высокой вероятности «вторжения» РФ на территорию страны в течение ближайших 48 часов.