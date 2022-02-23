США опять предупредили Зеленского о «вторжении» России

Американская администрация сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому о высокой вероятности «вторжения» РФ на территорию страны в течение ближайших 48 часов. Об этом со ссылкой на осведомленный источник написал журнал Newsweek.

«Президент Украины предупрежден, что Россия с высокой вероятностью начнет вторжение в течение 48 часов, исходя из данных разведки США», — рассказал собеседник издания.

Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что в случае обострения ситуации в стране президент Владимир Зеленский останется со своим народом и не станет эвакуироваться. Этот комментарий последовал после того, как телекомпания ABC сообщила о том, что администрация США из соображений безопасности предлагала Зеленскому переехать на время из Киева во Львов. При этом не уточнялось, какие именно опасения вызвали такую реакцию Запада.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на это американский лидер Джо Байден заявил, что этими действиями Россия начала вторжение на Украину.