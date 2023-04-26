Мир 26 апреля 2023, 18:38 Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла Правительство Чехии ввело санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла РИА «Новости»

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Власти Чехии включили патриарха Кирилла в национальный санкционный список. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

Правительство Чехии внесло священнослужителя в перечень по предложению главы МИД Яна Липавского.

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Ведомство отметило, что тщательное документирование поступков является обязательным условием включения любого лица в санкционный список.

В отношении патриарха Кирилла указано, что он якобы вел деятельность, угрожающую независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Для патриарха попадание в список фактически означает для него заморозку любого имущества в республике или запрет на въезд в Чехию», — отметило издание České noviny, первым анонсировавшее включение предстоятеля РПЦ в список.

Ранее патриарх Кирилл призвал к миру братские народы России, Украины и Белоруссии.