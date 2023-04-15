Мир 15 апреля 2023, 12:35 Патриах Кирилл призвал братские народы к миру Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к миру братские народы РИА «Новости»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с наступающим праздником Пасхи всех верующих Русской православной церкви. В своем послании он выразил надежду, что братские народы России, Украины и Белоруссии в будущем ждет справедливый и прочный мир, его слова привела пресс-служба РПЦ.

«Наши особые молитвы в светозарный праздник Пасхи обращены к Богу о людях в зоне военных действий. Как христиане, мы не можем оставаться безучастными к лишениям и бедам наших братьев и сестер, поэтому просим Господа, чтобы утешил всякую скорбь, исцелил душевные и телесные раны братских народов, вышедших из Днепровской купели крещения», — сказал патриарх.

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Предстоятель РПЦ напомнил, что люди должны уподобиться Спасителю в служении ближним, поскольку даже самая маленькая добродетель приближает человека к Богу и делает счастливее.

«Что бы ни происходило в раздираемом противоречиями, мятущемся и изменчивом мире, мы знаем, что пасхальная радость о воскресшем Спасителе остается всепобеждающей и неизменной», — добавил он.

В 2023 году православные верующие отмечают главный христианский праздник Пасху 16 апреля. Президент России Владимир Путин по традиции встретит ее в храме Христа Спасителя.