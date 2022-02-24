Чехия приостановила выдачу виз россиянам из-за операции в Донбассе

Чехия в ответ на военную операцию России в Донбассе решила приостановить выдачу виз гражданам РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на премьера страны Петра Фиала.

«Правительство Чехии приняло решение о прекращении выдачи виз гражданам РФ за исключением гуманитарных случаев», — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, Чехия закрывает российские генконсульства в городах Брно и Карловы Вары, а также приостанавливает работу своих представительств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Премьер-министр добавил, что Чехия отзывает на консультации в Прагу послов республики в России и Белоруссии.

Ранее президент Чехии осудил действия России, которые она предприняла по отношению к Украине. В связи с этим на страну, по его мнению, нужно наложить серьезные санкции. Чешский президент считает, что Россию необходимо отключить от системы SWIFT.

Прошедшей ночью лидеры ЛНР и ДНР обратились к президенту России Владимиру Путину за помощью. Они заявили о необходимости отразить военную агрессию украинского режима. Президент РФ после этого сообщил россиянам о начале спецоперации в Донбассе. При этом он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать украинские территории.