Чехия отказалась от изучения «Спутника V» из-за «нехватки документов»

Чехия прекратила изучение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявила глава местного фармацевтического регулятора Ирена Сторова. По ее словам, специалистам не хватило документов о препарате.

Сторова уточнила, что документация по «Спутнику V» включала только «десятки страниц», а должна была содержать десятки тысяч страниц. Клинические исследования российской вакцины в Чехии проводиться не будут, сообщил ТАСС.

Ранее премьер-министр Андрей Бабиш и глава Минздрава Петер Аренбергер заявляли, что в Чехию поступают вакцины, зарегистрированные в Евросоюзе. Поэтому к концу лета, по их прогнозу, все желающие чехи смогут получить прививку от коронавируса.

Заявления о прекращении изучения «Спутника V» прозвучали на фоне обострения отношений России и Чехии. В середине апреля Прага обвинила 18 российских дипломатов в том, что они якобы работают в спецслужбах. После этого сотрудников посольства выслали из страны. Москва ответила симметрично. Помимо этого, чешские власти утверждают, что к взрывам на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году якобы причастны граждане РФ. В Кремле эти обвинения назвали безосновательными.