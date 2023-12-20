Мир 20 декабря 2023, 12:39 Чехия и Словакия попросили ЕС сохранить поставки российской нефти «Транснефть»: Чехия и Словакия попросили ЕС оставить поставки нефти из России РИА «Новости»

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Чехия и Словакия попросили Европейский союз сохранить поставки российской нефти. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава «Транснефти» Николай Токарев.

По его словам, эти страны подчеркнули, что не смогут продолжить существование без российского сырья.

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«Они обратились в Брюссель с просьбой не сокращать объемы поставляемой нефти из России. У них отсутствуют выход к морю, из других источников Чехия и Словакия получать нефть не смогут», — сказал Токарев.

Глава компании добавил, что в целом у Чехии есть возможность получить через нефтепровод из Европы небольшие объемы.

«Но без российской нефти существовать они не смогут», — добавил он.

Западные СМИ сообщали, что Россия в октябре заработала еще больше денег на экспорте нефти, чем до введения санкционных ограничений и начала специальной операции — 11,3 миллиарда долларов, писал RT.