Чавушоглу потребовал, чтобы Украина перестала называть купленные у Турции беспилотники турецкими

Украина должна перестать называть купленные у Турции беспилотники Bayraktar турецкими. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр пояснил, что когда та или иная страна покупает вооружение у другого государства, то оно перестает турецким, русским или украинским. То есть, по его мнению, название страны-поставщика в таком контексте использовать неправильно.

«То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине», — подчеркнул он в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Чавушоглу добавил, что Турцию не за что винить в ситуации, когда Украина использует эти беспилотники в Донбассе.

«В нашей борьбе с терроризмом в разных странах мы сталкивались с разным оружием, произведенном в разных странах, в том числе и в России, но мы никогда не обвиняли в этом Россию. Украина так же должна перестать использовать название нашей страны», — сказал министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ использовали беспилотник Bayraktar в Донбассе для защиты суверенитета страны. После применения украинскими силами боевых дронов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Турция будет поставлять Украине БПЛА, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе дестабилизируется.